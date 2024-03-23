Akademi alanında başarı elde etmek isteyenlerin girmeye hazırlandığı YDS/1 sınavında geri sayım tamamlanmak üzere. ÖSYM tarafından düzenlenen zorlu sınavda, adaylara 3 saat yani 180 dakika verilecek ve saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınava alınmayacak. Peki, YDS/1 ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar...