YDS/1 sınavında geri sayım! YDS/1 ne zaman ve saat kaçta?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım başladı. 7 ile 15 Şubat arasında tamamlanan başvuru süreci sonrasında adaylar, YDS/1 sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Toplamda 180 dakika sürecek olan YDS/1 sınavına dair tüm merak edilenleri derledik. İşte, YDS/1 hakkında detaylar...
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Akademi alanında başarı elde etmek isteyenlerin girmeye hazırlandığı YDS/1 sınavında geri sayım tamamlanmak üzere. ÖSYM tarafından düzenlenen zorlu sınavda, adaylara 3 saat yani 180 dakika verilecek ve saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınava alınmayacak. Peki, YDS/1 ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar...
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YDS/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
YDS/1, yarın yani 24 Mart 2024 Pazar tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan itibaren içeriye alınmayacak.
Sınav toplamda 3 saat sürecek. Buna göre YDS/1, 13.15'te tamamlanmış olacak.
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2024 YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları, 25 Nisan 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden açıklanacak.
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