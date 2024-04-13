YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2024 YDS/1 sonuç tarihi belli oldu!

YDS SINAVINA KAÇ ADAY KATILDI?

En fazla aday 96 bin 757 ile İngilizcede sınava katıldı. 8 bin 282 aday Arapça, 4 bin 136 aday Almanca dillerinde sınava katıldı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılan adaylara ise çoktan seçmeli 80 soru soruldu.