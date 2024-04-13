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        Haberler Gündem YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2024 YDS/1 sonuç tarihi belli oldu!

        YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2024 YDS/1 sonuç tarihi belli oldu!

        YDS/1 sonuçları için sayılı günler kaldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 24 Mart Pazar günü 81 ilde gerçekleşti. Bu kapsamda adayların gözleri "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖSYM 2024 YDS/1 sınav sonuçları ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 17:28 Güncelleme: 13.04.2024 - 17:28
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        • 1

          Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar YDS sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgiler...

        • 2

          YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları 25 Nisan 2024 Pazartesi günü adayların erişimine açılacak. Sonuçlar bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

        • 3

          YDS SINAVINA KAÇ ADAY KATILDI?

          En fazla aday 96 bin 757 ile İngilizcede sınava katıldı. 8 bin 282 aday Arapça, 4 bin 136 aday Almanca dillerinde sınava katıldı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılan adaylara ise çoktan seçmeli 80 soru soruldu.

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