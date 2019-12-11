2019 YDS/3 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 1 Aralık'da gerçekleştirilen YDS sınavı uygulanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden erişebilir. YDS sınavına dair detaylar haberimizde...

YDS SONUÇLARI SORGULA

01 Aralık 2019 tarihinde ingilizce dilinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Aralık 2019 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM YDS SONUÇ EKRANI

YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

01 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Aralık 2019 tarihinden itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.