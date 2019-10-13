13 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YDS 3 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girecek olan öğrenciler belirlenen başvuru tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2019 YDS/3 son başvru tarihi ne zaman?
YDS 2019 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM e-YDS 2019/3 İngilizce başvurularının alınmaya başlanacağı tarih belli oldu. 1 Aralık 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sınav giriş belgeleri sınava bir hafta kala yayınlanacak.
2019 YDS/3 başvuruları 9-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 31 Ekim 2019 olarak belirlendi. 2019 YDS/3 1 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 24 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2019 yılı sınav takviminde göre, 2019 YDS/3 başvuruları 9-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 31 Ekim 2019 olarak belirlendi. 2019 YDS/3 Sınavı 1 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 24 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. ÖSYM YDS sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih ise henüz belli olmadı.
YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YDS başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleşiyor. Sınav ücreti ise 20.00 TL olarak belirlendi. Ödemeler ise ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) adresi üzerinden yapılıyor.
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