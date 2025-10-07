YDS son başvuru tarihi: YDS/2 başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları 30 Eylül Salı günü başladı. Adaylar, başvurularını belirtilen tarih aralığında ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar, YDS başvurularının sona ereceği tarihi gündemine aldı. Peki, "YDS/2 başvuruları bitti mi, YDS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2025 YDS/2 son başvuru ve sınav tarihi...
YDS/2 başvurularında son güne girildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, YDS/2 başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi. Başvuruları tamamlayan adaylar, YDS/2 sınavının gerçekleceği tarihi gündemine aldı. 2025 YDS/2; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak ve sınav 180 dakika sürecek. Peki, "YDS/2 başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? YDS/2 ne zaman?" İşte detaylar...
2025 YDS/2 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları, 30 Eylül Salı günü başladı. YDS son başvuru tarihi ise 8 Ekim olarak açıklandı.
Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak
2025 YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YDS/2 NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.
YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.