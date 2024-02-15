Bugün, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için son başvuru günü, bu sebeple aday öğrenciler heyecanla geri sayıma başladı. Dil bilgisini ölçmek isteyen adaylar, YDS için başvurularını son güne kadar tamamlamak için telaşla hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, YDS sınavı ne zaman? YDS başvuruları bitti mi? İşte detaylar...