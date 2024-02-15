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        Haberler Gündem Eğitim YDS SON BAŞVURU GÜNÜ! YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ne zaman? YDS son başvuru günü ne zaman?

        YDS başvuruları için son gün! YDS ne zaman yapılacak? YDS son başvuru günü ne zaman?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için son başvuru günü bugün! Aday öğrenciler YDS için geri sayıma başladı. Dil bilgisini ölçmek isteyen aday öğrenciler YDS için başvuru yapacakları son günü merak ediyor. İşte, ÖSYM takvimine göre YDS sınav ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:58
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        • 1

          Bugün, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için son başvuru günü, bu sebeple aday öğrenciler heyecanla geri sayıma başladı. Dil bilgisini ölçmek isteyen adaylar, YDS için başvurularını son güne kadar tamamlamak için telaşla hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, YDS sınavı ne zaman? YDS başvuruları bitti mi? İşte detaylar...

        • 2

          YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          YDS sınavı 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınava başvururken seçtikleri bölgeler doğrultusunda atandıkları okullarda sınava girecek. 10.15'te başlayacak olan sınav 180 dakika sürecek ve 16:45'te sona erecek. Adaylar 180 dakikalık süre boyunca 80 sorudan sorumlu olacak.

        • 3

          YDS SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

          YDS başvuruları 7 Şubat 2024'te başladı. Öğrenciler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurularını gerçekleştirdi. Hala başvuru yapmamış öğrenciler ise son başvuru gününü kaçırmamak için çabalıyor.

        • 4

          ÖSYM'nin açıkladığı resmi takvime göre YDS sınavı için başvurular 15 Şubat 2024 itibariyle son bulacak. Geç başvuru yapacaklar için başvurular 22 Şubat'ta alınacak.

        • 5

          YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YDS sınavlarının birincisi 24 Mart'ta gerçekleşecek. Sınavın sonucunun 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor. YDS-2'ye girecek öğrenciler için başvuru süreci ise 17 Eylül'de başlayacak.

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