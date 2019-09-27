2019 YDS/2 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 8 Eylül'de gerçekleştirilen YDS sınavında 5 farklı dilde seviye tespit sınavı uygulanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden erişebilir. YDS sınavına dair ayrıntılar haberimizde.

YDS SINAV SONUÇLARI - 2019/2

ÖSYM aşağıdaki açıklamayı yaparak YDS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu...

"08 Eylül 2019 tarihinde 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2019 tarihinde saat 14.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

YDS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar yukarıdaki bağlantıda TC. kimlik numarası ve aday şifrelerini girerek YDS sınav sonucuna ulaşabilir.

YDS: YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.