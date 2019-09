YDS yani Yabancı Dil Sınavı, bu haftasonu adayların katılımıyla birlikte ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. YDS'ye girecek aday son hazırlıklarını tamamladı. YDS'ye özellikle akademik kariyerine devam etmek isteyen adaylar, yabancı dil yeterliliklerinin ispatı için katılıyor. YDS sınavına dair ayrıntılar haberimizde.

YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 Eylül 2019 Pazar günü yani yarın gerçekleştirilecek YDS'nin 2019'daki ikinci oturumu saat 10.15'te başlayacak. Ancak adaylar en geç saat 09.59'da sınava girecekleri binaların kapısından geçmiş olmalı. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak.

YDS KAÇ DAKİKA SÜRECEK? SAAT KAÇTA BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayacak YDS 180 dakika yani 3 saat sürecek. Yani YDS saat 13.15'te sona erecek.

YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Sınav yerlerinin yazılı olduğu YDS giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar ÖSYM aday işlemleri sistemi yani ais.osym.gov.tr adresine kişisel bilgilerini girerek, YDS giriş belgelerini alabilir. Adaylar sınav giriş belgelerini ve kimliklerini, sınava gelirken yanlarında bulundurmak zorunda.

YDS'YE GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMALARI YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat),kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç),her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç),banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

- İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.