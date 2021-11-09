Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 YDS sınav günü araştırıyor. Peki YDS 2022 tarihi belli oldu mu?

2022 YDS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2022 Yılı Sınav Takvimi henüz ilan edilmedi.

Ancak, YDS bu yıl 18 Nisan ve 10 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Gelecek yılın oturumlarının da benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YDS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.