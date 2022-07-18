"TERAPİYE İHTİYACIM OLACAK"

Yardım istemek için yola çıktığında köpeğini gezdiren bir kişi tarafından fark edildiğini belirten Yazmin Oukhellou, otomobilin yanına döndüklerinde erkek arkadaşının nabzının atmadığını da ifade etti.

Ünlü isim, ayrıca, "Kesinlikle bir süre terapiye ihtiyacım olacak ve yatarak tedaviyi de deneyeceğim." açıklamasını da yaptı.