Yazma satarak aldığı kayık, ekmek teknesi oldu

AA'nın haberine göre Üçağız Mahallesi'nde yaşayan Fatma Mazılı, 25 sene önce karadan ulaşımın olmadığı Hamidiye köyüne tekneyle gelin gitti. Eşi Ahmet ile bir süre balıkçılık yapan Mazılı, tura çıkan teknelerde bulaşık yıkadı, turistler için yemek yapmaya başladı.

Kürek çekerek maviliklerde yol alan Mazılı, koylarda mola veren teknelere ve yatlara yanaşarak, turistlere hem doğal çaylarını hem de takılarını satıyor.

Dağdan topladığı kekik, adaçayı, defne yaprağı ve yaptığı takıları kayığına yükleyen 55 yaşındaki kadın, sabahın ilk ışıklarıyla denize açılıyor.

Bir süre de teknelerde gözleme yapan Mazılı, denizden kazandığı parayla Ersin ve Cem ismindeki iki oğlunu okutarak iş sahibi yaptı. Mazılı, akşamları arta kalan zamanlarda oyaladığı yazmaları satıp kazandığı parayla kendisine kayık aldı.

"KIŞIN TEKNEMİZLE BALIK AVLIYORUZ"

Akşam saatlerine kadar kayığında olan ve şemsiye yardımıyla güneşten korunmaya çalışan Mazılı, AA muhabirine, mevsiminde dağdan adaçayı, kekik ve defne yapraklarını topladığını söyledi.

Topladığı bitkileri kurutup, poşetlere koyduğunu anlatan Mazılı, "Üç senedir kayığımla kekik, takı satıyorum. Kışın da eşimle teknemizle balık avlıyoruz. Yıllar önce karadan ulaşım olmadığı için tekneyle gelin gelmiştim. Artık yolumuz var ama biz kopamadığımız için her gün denizdeyiz" diye konuştu.

Mazılı, evlendiğinden bu yana günün büyük bölümünün denizde geçtiğini, evde boş durmaktansa kayığıyla dolaşarak satış yaptığını dile getirdi.

Ailece ekmeklerini denizden kazandıklarını ifade eden Mazılı, şöyle devam etti:

"Hamidiye koyu bana yakın olduğu için daha çok buralarda satış yapıyorum. Erkenden yola çıkıp, teknelerin geleceği zamanı bekliyorum. Dağdan topladığım doğal ürünlerime turistler ilgi gösteriyor. Teknelerle gelen turistler, kayıkla gezdiğim için çok şaşırıyorlar, fotoğrafımı çekiyorlar. Çok destekleyenler oluyor. 'Teyze helal olsun sana' diyerek el sallıyorlar. Olumlu tepkiler alıyorum."

Kayığını üç yıl önce alın teriyle kazandığı 750 liraya satın aldığını vurgulayan Mazılı, kayığına köpeğinin de adı olan Gofret ismini koyduğunu kaydetti.

Katıldığı tekne turunda Mazılı'nın ürünlerinden satın alan Zehra Uzun ise kayıkla kekik satan kadını görünce şaşırdığını belirterek, "Kadın olarak gurur duydum. Kırsaldaki kadınların da birçok şeyi başardığını görmek mutluluk verici" dedi.