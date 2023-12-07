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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yazlık evde ölü buldu

        Arkadaşları yazlık evde ölü buldu

        Samsun'da 34 yaşındaki Turgut Can Uzun, kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları tarafından kaldığı yazlık evde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:02 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:02
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        Samsun'un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işe gitmeyen Turgut Can Uzun'a (34) mesai arkadaşları telefonla ulaşamadı.

        Kaldığı yazlık eve kontrole giden arkadaşları, kendisini hareketsiz halde buldu. Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

        Sağlık ekipleri Turgut Can Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Uzun'un cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Uzun'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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        #Atakum İlçesi
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