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Yazın sıvı ihityacını karşılayacak 10 besin!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, yazın sıvı ihtiyacını karşılamaya destek olacak 10 besini anlattı, üç de sağlıklı yaz tarifi verdi

10.07.2021 - 00:04 | Güncelleme: SAĞLIK
HABERTURK.COM

  • Yaz sıcaklarında artan terlemeyle beraber vücuttan sıvı kaybı hızlanıyor. Susuz kalınan sürenin uzaması da halsizlik, baş ağrısı ve konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlara yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, yaşamsal fonksiyonların devam edebilmesi için sıvı ihtiyacının, susamayı beklemeden yerine konulmasının şart olduğunu belirterek “Günlük 2-2,5L (10-12 bardak) su tüketimine özen gösterilmelidir. Yaz aylarında artan soğuk kahve, çay ve gazlı içecek tüketimi vücudun sıvı ihtiyacını karşılıyor gibi düşünülse de aksine kafein içeren bu içecekler diüretik (idrar söktürücü) olduklarından vücutta sıvı kaybına yol açıyorlar” diyor.

  • Yaz meyveleri tüketiminde insülin direnci, hipoglisemi ve diyabet hastalığı olanların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Binöz, aynı zamanda bu meyvelerin fazla tüketiminin vücutta yağa dönüşeceğinin unutulmaması gerektiğini vurguluyor. 

  • Salatalık

    Salatalık yüzde 95 oranındaki yüksek su içeriğiyle vücudun sıvı kaybının karşılanmasına destek olurken; folat, potasyum, C ve A vitaminlerini de içermesi sayesinde kan basıncının düşürülmesini sağlar. Düşük kalorisi ve tokluk süresini uzatıcı etkisiyle yaz günlerinde tercih edilebilecek ferahlatıcı bir besin alternatifi olan salatalığı, limon ilavesiyle ara öğünlerinizde de tüketebilirsiniz.

  • Erik

    Glisemik indeksinin düşük, lif içeriğinin yüksek olması kan şekeri dengesinin sağlanmasında ve diyet sürecinde etkilidir. Su içeriğinin zengin olması, gün içerisindeki sıvı ihtiyacınızı desteklerken tokluk sürenizi uzatır. Ancak eriğin tuzlayarak tüketilmesi vücutta ödem oluşumuna neden olabilir. Özellikle tansiyon hastalarının eriği tuzsuz tüketmelerinde fayda var. Eriği gün içerisinde 1 porsiyon ölçüsünde (7 orta boy) tüketerek günlük sıvı ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olabilirsiniz.

  • Yoğurt

    Su, protein, kalsiyum, fosfor ve riboflavin içeriği zengin olan yoğurt sindirimin kolaylaştırılmasına destek olur. İçeriğindeki probiyotik bileşimi sindiriminizi kolaylaştırırken bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesinde etkilidir. Zengin su içeriği yaz sıcaklarında sıvı ihtiyacının karşılanmasında etkili bir alternatiftir. Gün içerisinde en az 1 porsiyon (150 gr) yoğurt tüketimini ihmal etmemekte fayda var.

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