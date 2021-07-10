Kabak

Yaz sıcaklarında ağır yemek tüketiminin yerine yüzde 95’i su olan kabakla hafif ve farklı öğün alternatifleri oluşturabilirsiniz. Zengin su içeriğiyle ağırlık kontrolü sürecinize destek verirken; sindiriminizi kolaylaştırarak kabızlık riskini azaltmaya yardımcı olur. Kabak lif, A, B6 ve C vitaminleri, folat, magnezyum ve fosfor kaynağı olup; vücutta hücre hasarına neden olan serbest radikallere karşı koruma sağlar. Lif ve su içeriğinin yüksek olması açlık hissinin ve iştahın azaltılmasına yardımcı olur. Kabağı rendelenmiş olarak salatalarınızda, zeytinyağı ile sotelenerek, çorbalarınızda, kreplerinizde, güveç yemeklerinizde veya garnitür olarak tercih edebilirsiniz.