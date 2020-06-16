Yazılım tabanlı sanat eserlerinin korunması çevrimiçi konferansla ele alınacak

Proje kapsamında 19 Haziran'da digitalSSM yöneticisi Osman Serhat Karaman'ın moderatörlüğünde medya arkeoloğu, arşiv uzmanı ve dijital sanat konservatörü Ben Fino-Radin, "Yazılım Tabanlı Sanat Eserleri için Bulut Tabanlı GPU Sanallaştırmayı Kullanma" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.
Ben Fino-Rodin konuşmasında yazılım tabanlı sanat eserlerinin sergilenmesi ve gösterimi sürecinde, özel donanımların pahalılığı, bakım zorunluluğu ve tek kişinin deneyimine göre tasarlanması gibi sebeplerden dolayı yaşanan zorlukları ele alacak.
Fino-Rodin ayrıca yazılım tabanlı sanat eserlerinin sergilenmesi ve erişimi bağlamındaki gelişmeleri anlatmasının yanı sıra kurucusu olduğu laboratuvar Small Data Industries'in sanatı daha erişilebilir kılmak için bu teknolojileri nasıl kullandığını katılımcılarla paylaşacak.
Etkinlik dili İngilizce olan konferans, kayıt yaptıran herkese ücretsiz olarak saat 17.00'de Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.
- Ben Fino-Radin hakkında
Dünyanın sanatsal kaydının kalıcılığını ve bütünlüğünü koruyarak toplumu desteklemeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan, New York merkezli Small Data Industries adlı laboratuvarın kurucusu Ben Fino-Radin, dijital konservatör olarak çalıştığı Rhizome'da koruma girişimlerine öncülük etti.
Daha sonra New York MoMA'da yardımcı medya konservatörü olarak görev alan Fino-Radin, aynı zamanda yine aynı kurumun dijital depo tasarımını ve geliştirmesini yönetimini üstlendi.
Pratt Institute'tan güzel sanatlar ile çevrimiçi kütüphane ve bilgi bilimi alanlarında yüksek lisans derecesi bulunan Fino-Radin, New York Üniversitesi (NYU) Hareketli Görüntü Arşivleme ve Koruma programında misafir öğretim üyesi olarak bir süre görev aldı.
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