Yazarların kaleminden televizyon ekranlarına: İşte romanlardan uyarlanan Türk dizileri
Türk televizyonlarında romanlardan uyarlanan diziler, her zaman ilgiyle karşılanmıştır. Bu diziler, okuyucuların tanıdığı ve sevdiği karakterleri ve hikayeleri ekranlara taşır. Bu içeriğimizde, yazarların kaleminden televizyon ekranlarına taşınan Türk dizilerinden bazılarını sizler için derledik.
- 1
ÇALIKUŞU
Çalıkuşu, 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden üçüncü kez uyarlanan drama türündeki Türk televizyon dizisidir.
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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız eserinde yer alan hikayelerden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 2019 yılında TV8 ekranlarında yayınlandı.
- 3
KIRMIZI ODA
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi 2020 yılında TV8 ekranlarında yayınlandı.
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- 4
MASUMLAR APARTMANI
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı, 2020 yılında TRT1 ekranlarında yayınlandı.
- 5
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?
Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi, Vedat Türkali'nin Eski Filmler romanının Umutsuz Şafaklar bölümünden uyarlandı.
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HERCAİ
Hercai dizisi, Sümeyye Koç'un bir online kitap uygulamasında kaleme almasıyla ortaya çıktı.
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- 7
YAPRAK DÖKÜMÜ
Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmış Türk edebiyatının çok önemli bir eseridir. Roman aynı adıyla 2006 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmıştır.
- 8
HANIMIN ÇİFTLİĞİ
Hanımın Çiftliği, Orhan Kemal'in romanıdır. Eser aynı adıyla 2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmıştır.
- 9
KURT SEYİT VE ŞURA
Kurt Seyit ve Şura, Nermin Bezmen'in romanıdır. Aynı isimle 2014 yılında STAR TV ekranlarında yayınlanmıştır.
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- 10
FATİH HARBİYE
Fatih Harbiye, Peyami Safa'nın başarılı romanlarından biridir. Eser, aynı adıyla 2014 yılında 1'den 15. bölüme kadar FOX'ta, 16'dan final olan 50. bölüme kadar ise Show TV'de yayımlandı.
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CAMDAKİ KIZ
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız, Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanmıştır.
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BEHZAT Ç.
Dizinin senaristi Emrah Serbes'in "Her Temas İz Bırakır" romanından uyarlanan Behzat Ç., Türk dizi sektöründe iz bırakmıştır.
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- 13
AŞK-I MEMNU
Aşk-ı Memnu, Halid Ziya Uşaklıgil'in realist-naturalist bir romanıdır. İlk olarak 1899-1900 yıllarında Servet-i Fünûn dergisinde tefrika edildikten sonra 1901'de kitap olarak yayımlanmıştır. Roman, 2008 yılında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmuştur.
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DUDAKTAN KALBE
Reşat Nuri Güntekin'in aynı isimli romanından uyarlanan Dudaktan Kalbe dizisi 2007 yılında SHOW TV ekranlarında yayınlandı.