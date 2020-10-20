Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından duyuran Ersoy, "3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum. Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle..." diye yazdı.

Yazarımıza geçmiş olsun diliyoruz.