Yazar - senarist Muharrem Buhara hayatını kaybetti

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Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından olan 'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaryolarını kaleme alan isimlerden Muharrem Buhara yaşamını yitirdi.

Çok sayıda çocuk öykü kitabının da yazarı olan Muharrem Buhara, bugün ikindi vaktinde Pendik Yenişehir Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Osmangazi Mezarlığı'na defnedilecek.

.png Acı haberin ardından 'Süper Baba'da rol alan Şevket Altuğ da üzüntüsünü dile getirdi. Altuğ, "Hoşça kal Muharrem. Her şey için sonsuz teşekkürler. Seni unutmayacağız..." dedi.