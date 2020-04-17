Yazar Leyla İpekçi, okurlarıyla sosyal medya aracılığıyla buluştu

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
H Yayınlarının Facebook sayfasından yaptığı canlı yayınla okurlarıyla buluşan Leyla İpekçi, "Birbirimizde, kendimizde neyi okuyor, nasıl yazıyor/yaşıyoruz?" başlıklı bir konuşma yaptı.
İpekçi, yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle bir anda herkesin evlerine çekildiğini belirterek, "Bir anda hayatımız kısıtlandı. Bu ani hayat değişikliği şimdi şimdi bir daha düşünme, geçmişi temizleme, güncelleme gibi zaman duygusuyla ilgili düşüncelere başlamamıza vesile oldu." dedi.
Sanal alemdeki zaman algısının çizgisel olduğunu ifade eden İpekçi, gerçek hayatta ise insanın zamanı dairesel olarak algıladığını söyledi. İpekçi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Evin içine girince ana geliyoruz. Günlerin bir anlamı kalmadıkça, zaman çizgiselliğini yitirip dairevi olmaya başladı. Kimi aynı anda komik bir şey paylaşıyor, hemen akabinde bir başkası 'Eşimi, çocuğumu ya da yakınımı koronavirüs yüzünden kaybettim.' diyor. Diğeri bu salgını komplo teorileriyle açıklarken bir başkası ona cevap veriyor. Bir başkası evde yaptığı ekmeğin fotoğrafını paylaşıyor. Biz giderek sosyal medyayı da an sırrının içinde algılamaya başladık. Halihazırda sanal olan çizgisel aksa bile bizim zihin dünyamız onları dairevi algılamaya başladı. Bunların hepsi iyi şeyler."
Leyla İpekçi, üniversitede öğrenciyken ilk yurt dışı seyahati olarak okul turuyla Milona'ya gittiğine işaret ederek, 1985'te karayoluyla yaptığı bu seyahatin kendisini çok etkilediğini anlattı.
Bütün romanlarında Muhyiddin İbn Arabi'den izler olduğuna dikkati çeken yazar, "Eğer gerçekten samimiyetle bir şeyi anlayabilmek ve o ana dair bir şey söyleyebilmek yazarak oluyorsa o samimiyet sizi dışarı doğru açabiliyor. Bu sadece roman yazmak için değil, tüm sanat dalları için geçerli. Yaşantımız da bir çeşit sanat aslında." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!