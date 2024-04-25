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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Yazar Ayfer Tunç Pera Müzesi'ne konuk oluyor

        Yazar Ayfer Tunç Pera Müzesi'ne konuk oluyor

        Pera Müzesi 'Yazar-Editör Sohbetleri'nde 30 Nisan Salı günü yazar Ayfer Tunç ve editör Mustafa Çevikdoğan'ı konuk ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:36
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        Yazar Ayfer Tunç Pera Müzesi'de
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlenen Yazar-Editör Sohbetleri bu ay, yazar Ayfer Tunç ve editör Mustafa Çevikdoğan’ı konuk ediyor.

        Mustafa Çevikdoğan
        Mustafa Çevikdoğan

        30 Nisan Salı, saat 18.00'de Pera Müzesi Odiyoryumu’nda gerçekleşecek etkinlikte, Türkiye'de yazar ve yayıncı olmanın keyifli yanları ve güçlükleri ele alınacak. Sohbetin ana odağını ise, Ayfer Tunç'un kitaplarının yayımlanma serüveni özelinde, edebiyat yayıncılığımızın geçirdiği evreler ve gelecekteki kültür ortamı üzerine beklentiler oluşturuyor. Etkinliğe katılım ücretsiz.

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        #Pera Müzesi
        #Ayfer Tunç
        #müze
        #sergi
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