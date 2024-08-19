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        Haberler Bilgi Spor Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024-2025 Türkiye'de transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

        2024-2025 Yaz transfer dönemi ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

        Futbolda yeni sezon yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başladı. Lig'de ikinci hafta maçlarının sonlanmasıyla transfer döneminin bitiş tarihi de merak edilenler arasında yer aldı. Peki, "2024-2025 transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte Türkiye ve Avrupa'da transfer sezonunun sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:12
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        • 1

          Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon yaz transfer dönemi, ara transfer sezonu olarak bilinen ikinci transfer tescil dönemi tarihlerini açıkladı. Böylelikle 24 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer sezonunun biteceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "2024-2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte transfer tescil döneminin biteceği tarih...

        • 2

          TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

          Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.

        • 3

          ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

          "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.

        • 4

          AVRUPA YAZ TRANSFER DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ

          İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'de başta olmak üzere Avrupa'da transfer dönemi 30 Ağustos'ta sonlanacak.

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