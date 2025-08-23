Habertürk
        Yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başladı. Transfer sezonun başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri TFF tarafından belirlenen tarih aralığında yeni transferlerle kadrolarını güçlendirebilecek. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte yaz transfer dönemi bitiş tarihi...

        Giriş: 23.08.2025 - 21:07 Güncelleme: 23.08.2025 - 21:07
          Transfer döneminin sona ereceği tarih, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaz transfer sezonunun başlayacağı ve sona ereceği tarihi yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki, "Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte TFF ile 2025-2026 transfer döneminin sona ereceği tarih...

          SÜPER LİG TRANSFER SEZONU 2025 - 2026 NE ZAMAN BİTİYOR?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

          Resmi açıklamaya göre, Süper Lig’de yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başladı. 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek. Bu tarihler, kulüplerin yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için yaklaşık 2,5 ay gibi bir süreye sahip olacağı anlamına geliyor.

