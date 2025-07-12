Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.358,46 %0,26
        DOLAR 40,1747 %0,22
        EURO 47,0262 %0,06
        GRAM ALTIN 4.335,04 %1,20
        FAİZ 40,75 %0,59
        GÜMÜŞ GRAM 49,63 %4,01
        BITCOIN 117.466,00 %-0,22
        GBP/TRY 54,2934 %-0,49
        EUR/USD 1,1689 %-0,10
        BRENT 70,36 %2,51
        ÇEYREK ALTIN 7.087,80 %1,20
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek - İş-Yaşam Haberleri

        Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 Temmuz-30 Eylül döneminde, Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında ek seferler düzenleyeceklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:18 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        YHT'lere yaz tatili düzenlemesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uraloğlu, açıklamasında, YHT'lerin sadece şehirlerarası ulaşımı hızlandırmakla kalmadığını aynı zamanda çevreci, konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi olduğunu belirtti.

        Yaz sezonunda artan talepleri karşılamak ve vatandaşların hızlı yolculuk etmelerini sağlamak için gerekli planlamaları yaptıklarını bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "14 Temmuz-30 Eylül döneminde, Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Halihazırda sadece pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri hizmet veren Ankara-Eskişehir YHT hattına salı, çarşamba ve perşembe günleri ilave seferler eklenecek. Böylece bu hatta, haftanın her günü tren seferi sağlanacak. Ankara'dan saat 12.10'da, Eskişehir'den ise saat 14.35'te hareket edecek ek trenlerle, günlük 962 kişilik ek kapasite sunulacak. Ankara-Sivas YHT hattında ise pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri geçerli olmak üzere, ek 1 gidiş ve 1 geliş seferi planlandı. Ankara'dan saat 11.10'da, Sivas'tan ise 15.30'da hareket edecek trenlerle, günlük 962 kişilik ek kapasite sağlayacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        En pahalı aşk mektupları
        En pahalı aşk mektupları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa