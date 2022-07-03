Okulların kapanmasının ardından çocuklar uzun bir yaz tatili dönemine girdi. Ancak uzmanlar bu süreç doğru değerlendirilmezse çocukların hem öğrendiklerini unuttuğuna hem de eğitim motivasyonunu kaybettiğine dikkat çekiyor. 0-6 yaş arasının beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönem olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bu yaş grubunda yaz okulunu öneriyorum ancak buna imkan yoksa oturulan bölgedeki çocuklar bir araya getirilerek boyama, el işi ya da kitap saati gibi etkinlikler yaptırılabilir" dedi.
ÇOCUĞUNUZA SORUMLULUK VERİN
Yaz tatilinde çocuğun bilgisayar ya da televizyon başında vakit geçirmesine izin vermenin yapılan en büyük hatalardan biri olduğunu söyleyen Dr. Seçkin "Çocuğu yatağını toplamak gibi kendi sorumluluğu başta olmak üzere; ev işi, bahçe işi ya da yemek yapmaya yardım etmek gibi sorumluluklar verim ki özgüveni ve becerileri gelişsin" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Çocuğun suyunu vermek, ayakkabılarını giydirmek, düğmelerini iliklemek iyilik olmuyor. Çocuğa bu becerileri kazandırmak ileride kendi ayakları üzerinde durmasını sağlıyor. Yaz tatilleri de bunun için bir fırsat" şeklinde konuştu.
RUTİNİ BOZMAYIN
Tatillerde çocuğun düzeninin korunmasının önemli olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin " Uyku ya da beslenme düzenini bozmamak lazım. Çocuk nasıl olsa tatilde, istediği saatte uyusun ya da istediğini yapsın, yesin anlayışı doğru değil. Rutin sahibi olmak çocuğu ilerideki hayata hazırlıyor. Düzensiz bir yaşam erişkin için de sağlıklı değil zaten" şeklinde konuştu.
MUTLAKA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN
Yaz tatilinde çocukla verimli vakit geçirmek, en çok çalışan ve şehirde kalan anne babalar için zor oluyor. Bu durumda boş vakitlerde müzeler, tarihi mekanlar, sahil ya da ormanlık alan gibi daha önce gidilmemiş yerlerin değerlendirilebileceğini söyleyen Dr. Seçkin "Çocuğa dış dünyayı öğretmek, tanıtmak, merak etmesini sağlamak çok geliştiren bir yöntem" dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin en önemli tavsiyesinin sıfır yaşından itibaren çocuğa kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Dr. Seçkin "Birlikte kitapçıya gidin, birlikte seçerek alın ve en önemlisi de birlikte okuyun. Kitap üzerine konuşunca da okuma alışkanlığı kazanıyor, kelime haznesi ve zekası gelişiyor, hayal kurmayı öğreniyor, duygusal dünyayı tanıyor" şeklinde konuştu.
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