2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi, yaz tatilindeki öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Okulların açılış tarihini öğrenmek ve hazırlıklarını tamamlamak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvimi inceliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar!