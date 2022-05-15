OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İlkolul, ortaokul ve liseler son ara tatile 11 - 17 Nisan arasında çıktılar. Bayram tatiline ise 1 - 4 Mayıs arasında çıkan okullar, hafta sonu dışındaki son tatillerine ise 19 Mayıs'ta çıkacaklar. 19 Mayıs sonrasında ise yaz tatili için geri sayım başlayacak. Yaz tatili için hazırlık yapacaklar merak içerisinde MEB Takvimi'nde yer alan yaz tatili tarihini araştırıyor. MEB Takvimi'ne göre ise yaz tatili bu yıl 17 Haziran'da başlayacak.