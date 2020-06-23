Yaz tatili için geldiği Sivas'ta vücuduna kene tutunan vatandaştan uyarı

AA

İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili için Koyulhisar ilçesine gelen Kendirli (49),gezmek için Akseki köyü Soğanlı Mahallesi'ne gitti.Akşam eve döndüğünde bacağındaki siyahlığı fark eden Kendirli, yaptığı kontrolde bacağına kene yapıştığını gördü.Koyulhisar İlçe Hastanesine giderek, kenenin çıkarılmasını istedi.Murat Kendirli, bacağındaki keneyi görünce zaman kaybetmeden hemen hastaneye gittiğini belirterek, "Hastanede keneyi aldırttım. Bu yıl KKKA hastalığının oldukça fazla olduğunu duydum. Vatandaşlarımızdan ricamız vücutlarına yapışan keneyi kesinlikle elleriyle almasınlar. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvursunlar." dedi.