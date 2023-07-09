Yaz Şarkısı dizisi konusu nedir ve nerede çekiliyor? Yaz Şarkısı dizisi oyuncuları kimler?

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YAZ ŞARKISI 1. BÖLÜM ÖZETİ



Platonik aşıklar, aşık olduğu kişinin kendini fark etmesi için hep gözünün önünde olmak, onun için iyi bir şeyler yapmak, hayatını kolaylaştırmak ister. Sessiz, sakin ve umudunu hiç kaybetmeden görünür olmayı beklerler. Fakat sabrın sonu her zaman selamet olmaz. Görünmedikçe hırslanır, duyulmadıkça bağırır, fark edilmedikçe oradan oraya atılmaya başlarlar. Tıpkı Yaz gibi…



Yaz, ünlü şarkıcı Kemal için Kemal'den habersiz büyük bir işe kalkışır. Aslı'nın da akıl vermesiyle bu hamlesi onu Kemal'in gözünde yüceltecek, belki de Kemal'i ona aşık edecektir. Çünkü Kemal'in bugünlerdeki tek hedefi Amerikalı Smile müzik şirketiyle yapılacak ortaklık ve bu ortaklığı dünyaya duyuracak olan düettir. Fakat Yaz'ın bilmediği sırlar bu planın çok fena patlamasına sebep olur. Giriştiği bu hamleyle bırakın Kemal'in gözüne girmeyi işinden de olur. Yaz hem aşkını, hem işini, hem de babasının hayalini gerçekleştirme şansını kaybetmiştir. Üstelik annesi Emine biricik Gülbeyaz'ını (Yaz) bankacı olarak bilmekte, günün birinde memleketine dönüp atalardan kalan onlarca dönümlük çay bahçelerinin yönetimini üstlenmesini beklemektedir. Bu yüzden Yaz hem Km müzikteki işini annesinden saklamış hem de artık işsiz kaldığını söyleyememiştir.