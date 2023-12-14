Yaz saati uygulaması kalkacak mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan açıklama!
Türkiye'de 7 yıldır uygulanan yaz saati uygulaması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Dünya genelinde 29 Ekim'de saatler geri alındı. Kış saati uygulamasının ardından Türkiye ile Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile saat farkı ise 3'e çıktı. İşte Enerji Bakanı Bayraktar'ın yaz saati uygulamasına dair açıklamaları...
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Gün ışığından daha fazla yararlanma hedefinde olan yaz saati kış saati uygulaması Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanmıyor. 7 yıldır uygulanan kalıcı yaz saati uygulaması gündemdeki yerini korurken konuya ilişkin açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirtti. İşte Kış saati uygulamasına ilişkin detaylar...
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YAZ SAATİ UYGULAMASI KALKACAK MI? ENERJİ BAKANI AÇIKLADI!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasına ilişkin olarak, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi.
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YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Yaz saati uygulaması herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli olarak değiştirilmesidir.
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YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?
Yaz saati uygulaması kapsamında genellikle saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.
Uygulama ilk defa Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından 1895 yılında önerildi. Bu tarihten sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebiliyor.
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KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALDIRILDI?
Türkiye'de yaz saati uygulaması; Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan uygulamanın yıl boyu sürdürülmesine karar verildi.
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2016 YILINDAN BERİ TÜRKİYE'DE KALICI YAZ SAATİ UYGULANIYOR
8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hâle getirilmiştir. 2016 yılından beri Türkiye'de kış saati uygulaması kullanılmıyor.
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