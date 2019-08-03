Yaz okuluyla Türkiye kültürü tanıtıldı

03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi amacıyla 2009'dan beri farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın dört bir yanından gençleri düzenlediği yaz okulu programlarında bir araya getirdi.
8 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık bir ay süren yaz okuluna 60'tan fazla ülkeden 200 kişi katıldı.
Katılımcılar, 'Türk Sineması', 'Türk Edebiyatı', 'Dünya Kültür Mirasında Türkiye: Arkeoloji', 'Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi - Bilim' kategorilerinde Türkiye kültürünü tanıma fırsatı buldu.
Kapanış töreninde konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş şunları söyledi; "Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi amacıyla 10 yıl önce kurulan enstitümüz; Türk insanını, kültürünü, edebiyatını ve yaşam tarzını dünya ile buluşturmak için her yıl binlerce faaliyet yürütüyor. Hiç şüphesiz bunların en önemlisi de gençlerle yaptığımız yaz okullarıdır. Enstitümüzün kuruluşundan bu yana geçen on yıl zarfında sadece Türkçe Yaz Okulu düzenliyorduk. Geçtiğimiz yıl buna 'Türk Sineması Yaz Okulu'nu dahil ettik. Bugün ise edebiyat, arkeoloji ve bilim dalındaki yaz okullarını da ekleyerek 5 farklı kategoride 60 ülkeden 200 genci ülkemizde ağırladık ve onları kültürümüzle buluşturduk."
Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz" sözünü hatırlatan Prof. Dr. Şeref Ateş, konuşmasını "İşte bu Anadolu'muzun ve insanımızın temel özelliğidir. İnsanlık ancak sevgi ile devam edebilir. Onun için de dünyaya ulaştırabileceğimiz temel değerimiz, insanı sevmek yaratılmışı sevmektir. Çünkü yaratılmışı yaratandan ötürü severiz ve bunu dünyada barışın hakim kılınabilmesi için güçten arındırılmış bir biçimde yaparız. Bu kapsamda enstitü olarak coğrafyamızın bu insani değerini dünyaya en etkili biçimde anlatabildiğimiz yaz okullarımızı daha nice on senelerde yapmak istiyoruz" şeklinde sürdürdü.
Yaz okulları için ülkemize gelen gençlerden bir ricası olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Şeref Ateş, gençlerden buradan ayrıldıktan sonra Türkiye'yi unutmamalarını ve gittikleri her yerde Türkiye'yi kalplerinde taşımanın yanında ülkemizle somut ilişkiler içerisinde olmalarını istedi.
Açılış konuşmasının ardından, 5 farklı kategoride düzenlenen yaz okulları kapsamında katılımcılar '#RotamTürkiye' etiketiyle sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar doğrultusunda Türkiye tatiliyle ödüllendirildiler.
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