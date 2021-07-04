Kur'an kursu ne zaman? Sorusu merak konusu oldu. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kuran kursları yüz yüze yapılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 kuran kurslarının açılacağı tarih ve detayları paylaştı.

YAZ KUR'AN KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, yurt genelinde 5 Temmuz'da başlayacak Kur'an kursları kayıtları 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.

4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.