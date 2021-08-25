Yaz Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını selde kaybolan arkadaşlarının kardeşi için bağışladı

Özlüce köyünde şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu baba İbrahim Aydemir (46), kızları Rabia ve Erva (6) ile bindikleri traktörün devrilmesi sonucu sele kapıldı. Aydemir, ağaca takılan küçük kızı Erva'yı kurtardı.

Selde kaybolan Rabia Aydemir'in bulunması için jandarma, sahil güvenlik ve emniyet ekipleri ile köylüler ve gönüllülerin katılımıyla 11 Ağustos'ta başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belen köyündeki yaz Kur'an kursunda eğitim alan Rabia'nın arkadaşları, biriktirdikleri harçlıklarını minik Erva için bağışlama kararı aldı.

Öğrenciler bir araya getirdikleri 450 lirayı Belen Köyü Camisi imamı Mustafa İlgin'e teslim etti.

Para, İlgin tarafından Erva'nın ailesine verildi.