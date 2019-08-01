Havuz ve denize sık girilen, su sporlarının yoğun yapıldığı yaz mevsimi, dış kulak yolu hastalıklarına davet çıkarabiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; sık su teması ile dış kulak yolunda oluşan nemli ortam, enfeksiyonlara zemin hazırlıyor. Özellikle dış kulak yolunda yoğun salgı veya deri döküntüsü bulunan kişiler kulakların nemlenmesi açısından risk altında. Dış kulak yolunun parmakla, havluyla, kulak çubuklarıyla veya sivri nesnelerle temizlenmeye çalışılması da enfeksiyona yakalanma olasılığını artıran unsurlar arasında.

YÜZÜCÜLERDE ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İÇİN YÜZÜCÜ KULAĞI DENİYOR

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevtap Akbulut, “Dış kulak yolu enfeksiyonları, su sporları ile ilgilenenlerde ve yüzücülerde sık görülüyor. Hastalık bu yüzden, ‘Yüzücü Kulağı’ olarak adlandırılıyor. Havuz ve denize yoğun girilen tatil dönemlerinde bir çok kişi bu hastalığa yakalanıyor. Bu soruna, en çok kulak kiri de denilen kulak salgısının yoğun olması, suyu sünger gibi emerek nemin dış kulak yolunda hapsolmasına ve enfeksiyon gelişimine zemin hazırlaması yol açıyor. Kalabalık ve dezenfeksiyonu yeterli olmayan havuzlar da enfeksiyon oluşumunu kolaylaştırıyor. Şeker hastaları, işitme cihazı kullananlar, dış kulak yolu cildinde egzaması olanlar yüzücü kulağı açısından daha yüksek risk taşıyor” diyor.

BAŞTA KULAK KAŞINTISI SONRA ŞİDDETLENEN AĞRI

Dış kulak yolu enfeksiyonunda başlangıçta sadece kulak kaşıntısı ve kulakta dolgunluk hissi ardından ise giderek şiddetlenen bir ağrı başlıyor. Kulak ağrısının kulak kepçesine dokunmakla veya üzerine yatmakla belirginleştiği belirtiliyor. Ardından kulakta şişme veya akıntı ortaya çıkıyor. Mutlaka doktora başvurulması gereken bu enfeksiyonda öncelikle dış kulak yolundaki kulak kiri ve iltihabi kalıntılar temizleniyor. Ardından enfeksiyon tedavisi için kulak damlaları kullanılıyor. Dış kulak yolu şişliğinin yoğun olduğu durumlarda, damlaların dış kulak yoluna daha rahat ulaşıp emilmesini kolaylaştırmak için fitil şeklinde tampon koyulması gerekebiliyor. Enfeksiyonun yoğun olduğu durumlarda ise ağızdan antibiyotik tedavisine başlanıyor.

NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Yüzücü kulağı hastalığından korunma mevsimine girerken, tatil öncesinde dış kulak yolunda yoğun olan kulak kirinin alınması öneriliyor. Bu işlem, acı olmadan aspiratör veya küretle yapılıyor. Özellikle dış kulak yolunda egzaması olan hastaların tatil öncesi tedavilerinin düzenlenmesi çok önemli görülüyor. Suyla temas sonrası kulağı kaşımamak, kulakla oynamamak, kulağı parmakla veya havluyla travmatize etmemek gerekiyor.

BEYAZ SİRKENİN ETKİSİ

Kulak zarının normal olması halinde doktorunuzun yüzme sonrası bazı kulak damlası önerileri olabiliyor. Basit alkol damla veya beyaz sirkenin bu amaçla kullandığı belirtiliyor. Ancak damla kullanımı konusunda mutlaka doktora danışılması öneriliyor.Suyla temas sonrası suyun kulakta hapsolduğu veya kulağın nemli kaldığı hissi başın kulak yukarıda kalacak şekilde eğilmesi ve damlaların kulak kepçenizin yukarı ve geriye doğru çekilerek damlatılması gerekiyor. Damlaların kulak içine gittiğinden emin olduktan sonra kulağın kuruması için sorunlu kulağın aşağı yönde çevrilmesi öneriliyor. Eğer dış kulak yolu enfeksiyonu sık tekrar ediyorsa, kulağı sudan korumak için vazelinli pamuk veya silikonlu tıkaç kullanılması gerekiyor. Kulak zarı delik olan, önceden hasar görmüş veya kulak ameliyatı geçirmiş kişiler veya kulağında iltihap olanların, yüzmeden ve kulak damlası kullanmadan önce bir kulak burun boğaz uzmanına danışmaları şart görülüyor.