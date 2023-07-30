Yaz aylarının vazgeçilmezi: Hem leziz hem pratik soğuk kahve tarifleri!

SOĞUK KAHVE TARİFİ

2 yemek kaşığı türk kahvesi

300 ml sıcak su

1 su bardağı buz

1 çay bardağı süt

1 şeker kaşığı bal

1 çorba kaşığı fındık şurubu (badem şurubu da tercih edebilirsiniz.

Yapılışı: Türk kahvesini sıcak su ile karıştırın. Yaklaşık 1 dakika kaşıkla karıştırın, üzeri hafif köpüklenecek. Üzerine buz ve sütü ekleyin. karıştırmaya devam edin. Ardından tatlandırmak için bal ve şurup ekleyin. Karıştırıp servis edebilirsiniz. Bu tarifi blenderla yaparak kırılmış buzlarla daha yoğun olarak da tüketebilirsiniz.