Yaz aylarının gürültücü küçük canlısı: Ağustos Böceği

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Larva halinde topraktan çıkan ağustos böcekleri, kabuklarından sıyrıldıktan hemen sonra kanat kazanır. Dişilerce ağaç dallarındaki yarıklara bırakılan yumurtalar bir süre sonra larva olarak yeniden toprağa döner ve yeryüzüne çıkacakları anı bekler. Dişileri ötmeyen bu böceklerin erkekleri ise birkaç haftalık ömürlerinde eş adaylarının ilgisini çekebilmek için gün boyu karın zarlarını titreterek meşhur seslerini çıkarıyor.