Kaza, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay A. idaresindeki, içerisinde yaylaya gezi için gitmek isteyenleri taşıyan 52 M 3591 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere götürüldü.

Toplam 15 yaralıdan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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