Yaylanın "Hanım Ağası" 4 kişilik ailesi için zorlu yaşama göğüs geriyor

İlkbaharda havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Iğdır'dan Ağrı'ya gelerek yılın yarısını yalnız başlarına yaylada geçiren Hanım ve Osman Sefa çifti ile biri kız 2 çocuğu, her türlü zorluğa karşı mücadele veriyor.
İlkbaharda karların erimesiyle her yıl Erzurum ve Kars gibi farklı illere giderek hayvanlarını yaylalarda otlatan Iğdırlı göçer aile, bu sene Ağrı yaylalarını tercih etti.
Sefa ailesi, Eleşkirt ilçesindeki yüksek rakımlı Güneykaya Dağları eteğinde dere kenarında kurdukları çadırlarda konaklıyor.
Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip bölgede mayıs ayından bu yana 6 aydır çadırlarda zorlu yaşam süren göçer aile, küçükbaş hayvanlarını bölgedeki dağlarda otlatıyor.
- Göçer kadının mesaisi gün ağarınca başlıyor
Teknolojik imkanların yanı sıra elektrik, sağlık ve sosyal hayattan yoksun çadırlarda doğayla iç içe yaşam sürerek her türlü zorluğa göğüs geren ailenin gün boyu süren yorucu mesaisi güneşin doğuşuyla başlıyor.
Yaylada yılın 6 ayı tek kadın olarak yaşayan ve sabah uyanıp çocuklarının da yardımıyla günlük işleri yapan anne Hanım Sefa, eşi ve çobanlarca sabah meraya çıkartılıp öğlen vakti geri getirilen küçükbaş hayvanların sağımını yapıyor.
Göçer kadın, yaz ayları boyunca sağdığı koyun ve keçilerden elde ettiği sütün bir kısmını mandıraya satarak aile ekonomisine katkı sağlarken, geriye kalanı da kazanlara koyup yaktığı ateşte kaynatıyor.
Zorlu yayla hayatında ailesinin iş yükünün büyük bölümünü tek başına omuzlayan Hanım Sefa, ateş üzerinde kaynayan sütten, tereyağı ve çeşitli ürünler elde ederek ailesinin kışlık yiyecek ihtiyacını da hazırlıyor.
Çevredeki dağlarda bulunan ağaçların çeşitli renklere bürünmesiyle sonbaharın etkisini gösterdiği yaylada, hayatı zorluklarla baş ederek geçen göçer Hanım Sefa ve ailesinin doğayla iç içe yaşamı Anadolu Ajansı muhabirince drone ile havadan görüntülendi.
- "Yaylada tek başına yaşamak öyle kolay değil"
Hanım Sefa, AA muhabirine, ilkbahardan bu yana yaylada olduklarını ve bulundukları bölgede su sıkıntısı yaşamadıklarını söyledi.
Yaylada havanın çok temiz olduğunu belirten Sefa, şöyle konuştu:
"Yaylamız görülmemiş bir güzelliğe sahip. Yaz aylarında koyunları sağıp sütünü mandıraya sattık. Kışlık peynir ve tereyağı da hazırladık. Burada tandırda ekmekte pişiriyoruz ve tek aile burada yaşıyoruz. Yaylada kadın olarak tek başına yaşamak öyle kolay değil, herkes yapamaz. Başka bölgelerdeki yaylacılar gitti. Bizim için yayla hayatı devam ediyor."
- "Ay sonuna kadar yayladayız"
Osman Sefa ise yaylada hayvancılık yaptıklarını ve ay sonuna doğru dönüş yolculuğuna geçeceklerini anlattı.
Yayla hayatının çok güzel olduğunu dile getiren Sefa, "Yaylada temiz hava, su var. Hayvancılığı herkese tavsiye ediyorum. Çocukları olan herkes gelsin bu yaylalarda hayvanlarını otlatsın. Hayvancılığın kazancı da iyidir. Eylül ayından itibaren havalar özellikle gece soğuk oluyor. Bu ayın sonunda kadar buradayız ve sonrasında dönüşe geçeceğiz." diye konuştu.
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