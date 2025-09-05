Habertürk
        Yayladaki yangını damat çıkarmış | Son dakika haberleri

        Yayladaki 12 yapının zarar gördüğü yangını damat çıkarmış

        Bolu'da yaylada 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahırın yandığı yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Kayınpederine ait evi ateşe verdiği belirlenen Harun Y.'nin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 18:21 Güncelleme: 05.09.2025 - 18:21
        Bolu'da yayladaki 12 yapının zarar gördüğü yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.

        Aladağlar'daki Aşağısoku Yaylası’nda Hayati Ç.’ye ait evde, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 12 yapı ise kullanılamaz hale geldi.

        Jandarma ekiplerinin incelemesinde yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Yapılan araştırmada, evi Hayati Ç.'nin damadı Harun Y.'nin kundakladığı tespit edildi.

        Harun Y.'nin yaylaya geldiği otomobildeki 1'i kadın 2 kişi de Anadolu Otoyolu'nda yakalanıp, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        İki şüphelinin jandarmada verdikleri ifadede, yangını Harun Y.'nin çıkardığını ve kendisini otoyolda araçtan indirdiklerini söylediği öğrenildi. Kaçan Harun Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        #Bolu Haberleri
        #yangın
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa