Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 10 yıl önce 26 dekarla başlanan ve bu yıl ekim alanı 4 bin dekara çıkan çilekten çerez, reçel ve pestil yapılarak yurt dışına ihraç edilmesi için harekete geçildi.
İlçede kaymakamlık öncülüğünde ekimine başlanan çileğin, her yıl üretim alanı ve rekoltesi artıyor.
Geçen yıl 2 bin 500 dekar alanda yapılan üretim bu yıl 4 bin dekara çıkarken çileğin yeni ürünlerinin üretimi için de çalışmalar başladı.
Farklı aroması ve uzun raf ömrüyle yoğun talep gören ve yüzde 75'i ihracata giden çileğin, çerez, reçel ve pestili de yurt dışına pazarlanacak
- "Çileğin ömrü 6 haftaya uzayacak" -
Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, AA muhabirine, çilek üretiminin 2011 yılında 26 dekar alanda başladığını hatırlattı.
Çileğin ilçe iklimini sevmesiyle üretim alanının 4 bin dekara çıktığını anlatan Sayın, şunları kaydetti:
"İlçemizin olmazsa olmazı haline gelen çileğin üretim alanı gün geçtikçe artıyor. Bizler de halkımız için önemli gelir kaynağı haline gelen ürünün katma değerini artırmak ve yaşanacak sıkıntıları çözmek için çalışmalar yapıyoruz. Çileği daha da kıymetlendirmek adına projeler hazırladık. Eski cezaevi binasının tahsisini alarak kurutma, soğutma, dilimleme ve paketleme tesisi haline dönüştürüyoruz. Reçel üretim atölyemiz de yakında hizmete girecek."
İlçe girişine bir çilek pasajı yapacaklarını da aktaran Sayın, ilçenin dokusuna uygun şekilde yapılacak pasajın, ürünleri almaya gelenlerin uğrak yeri haline geleceğini vurguladı.
Sayın, geçen yıl çileğin kilogramının ortalama 5,5 liradan satıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:
"İklim şartları ve sulama konusunda bir olumsuzluk olmadığı takdirde 12 bin tona yakın çilek rekoltesi bekliyoruz. Ürünlerimiz hem iç hem de dış piyasaya satılacak. Ayrıca yatırımcılar ilçemize üçüncü soğuk hava deposu yapımı için projelerini belediyemize teslim etti. Yine ilçemizde kurulan çilek kooperatifleri de bu çalışmaların bir parçası. Üreticilerimizin birlik ve beraberliği gelecek günlere sağlam ve emin adımlarla ilerlemesini sağlayacak."
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