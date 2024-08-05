Yaylada mantar yiyen 5 kişi zehirlendi
Trabzon'da Limonsuyu Yaylası'na inşaatta çalışmak üzere gelen aynı aileden 5 kişi, yedikleri mantardan dolayı zehirlendi.
Trabzon'da Limonsuyu Yaylası'na inşaatta çalışmak için gelen aynı aileden V.Ş, İ.Ş, N.Ş, C.Ş ve V.Ş'de bilinç kaybı, bulantı, baş dönmesi ve halsizlik oldu.
İnşaatta çalışan kepçe operatörü, durumdan şüphelenerek 112'den yardım istedi.
Adrese sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişinin mantardan zehirlendiği belirlendi.
Bayburt Devlet Hastanesi'ne getirilen 5 kişiden V.Ş isimli 55 yaşındaki vatandaş yoğun bakıma alındı, diğer 4 kişinin tedavileri ise ayakta yapıldı.
55 yaşındaki V.Ş de tedavinin ardından taburcu edildi.