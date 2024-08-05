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        Haberler Gündem Güncel Yaylada mantar yiyen 5 kişi zehirlendi | Son dakika haberleri

        Yaylada mantar yiyen 5 kişi zehirlendi

        Trabzon'da Limonsuyu Yaylası'na inşaatta çalışmak üzere gelen aynı aileden 5 kişi, yedikleri mantardan dolayı zehirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:30 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:30
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        Yaylada mantar yiyen 5 kişi zehirlendi
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        Trabzon'da Limonsuyu Yaylası'na inşaatta çalışmak için gelen aynı aileden V.Ş, İ.Ş, N.Ş, C.Ş ve V.Ş'de bilinç kaybı, bulantı, baş dönmesi ve halsizlik oldu.

        İnşaatta çalışan kepçe operatörü, durumdan şüphelenerek 112'den yardım istedi.

        Adrese sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişinin mantardan zehirlendiği belirlendi.

        Bayburt Devlet Hastanesi'ne getirilen 5 kişiden V.Ş isimli 55 yaşındaki vatandaş yoğun bakıma alındı, diğer 4 kişinin tedavileri ise ayakta yapıldı.

        55 yaşındaki V.Ş de tedavinin ardından taburcu edildi.

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        #mantar
        #zehirlenme
        #trabzon
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