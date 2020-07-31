Olay, gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Kömyatak Yaylası´nda meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Ünlütürk (41) evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı.

Kazara tetiğe dokunan Ünlütürk yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy´u (43) vurdu. Ambulans şoförü olan Ünlütürk, kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Hasan Aksoy´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy´un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Cemal Ünlütürk gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.