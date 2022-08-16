Kar tünellerinin gönüllü rehberi

Aladağlar'dan kış aylarında Aksu Vadisi'ne düşen kar kütleleri, bahar aylarında havaların ısınmasıyla uzunlukları 50 ile 450 metre arasında değişen tüneller oluşturuyor.
Doğa harikası tünelleri görmek isteyenler Yahyalı ilçesinden yaklaşık 2 saatlik araç yolculuğunun ardından 4 saat süren yürüyüş sonunda bölgeye ulaşıyor.
Ailesi ile vadi girişindeki yayla çadırında yazı geçiren Hüseyin Firez, tünelleri görmek isteyenlere gönüllü yardımcı oluyor.
Yaklaşık 50 yıldır aynı yaylada yazı geçiren Firez, yerli ve yabancı turistlerin kar tünellerini görmek için Aksu Vadisi'ne geldiğini söyledi.
Vadi girişinde kendilerinden yardım isteyen turistlere rehberlik yaptığını belirten Firez, "Kar tünellerini görmek isteyenler bizim çadırın olduğu yere gelir. Biz isteyene çay, ayran ikram ederiz. Karnı aç olanı doyururuz. Biz bunu para karşılığı yapmıyoruz. İnsanlık adına yapıyoruz. Daha sonra tünelleri gezerken bizden yardım isteyen olursa onları da tünele götürüp gezdiririz" dedi.
TÜNELLERE 4 SAATLİK YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN ULAŞILIYOR
Sıcaklık nedeniyle bugünlerde en uzunu 100 metrelik olan tünelleri görmek isteyenleri zorlu bir yolculuğun beklediğini vurgulayan Firez, şunları kaydetti:
"Yahyalı tarafından gelmek isteyenler ilk olarak Göğoluk Yaylası'na ulaşır. Oradan 2 saatlik yürüyüşle vadinin girişine gelirler. Vadi girişinde bizim çadırdan sonra da 2 saatlik yürüyüşle kar tünellerine ulaşılır. Yolculuğun büyük bölümü Aksu Vadisi'nden akan ırmağın içerisinde geçiyor. Buraya en çok Ukraynalılar geliyor. Bunun dışında Rusya'dan ve Fransa'dan gelenler oldu. Türkiye'den de Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kayseri'den gelen turistler var."
BAKANLIKTAN TEŞEKKÜR MEKTUBU
Ukraynalı turistlerle bir anısını anlatan Firez, "Yaklaşık 5 yıl önce 8-10 kişilik bir grup buraya geldi. Dillerini bilmediğimiz için bizden yardım isteyip istemediklerini anlayamadık. Vadiye girdikten iki gün sonra biz bunları yaralı halde bulduk. Çadıra getirip ısıttık, yemek yedirdik. Bu olaydan bir kaç ay sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığından bize teşekkür mektubu geldi" diye konuştu.
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