Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yayla sakinleri imece usulüyle bozkırı ormana dönüştürdü

        Yayla sakinleri imece usulüyle bozkırı ormana dönüştürdü

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Hebüllü Mahallesi sakinleri, mahalleleriyle aynı ismi taşıyan yaylalarında 25 yılda 25 bin çam fidanı dikerek 50 dönümlük bir orman oluşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 15:21 Güncelleme: 23.08.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 yıl uğraştılar! İmece usulüyle oluşturdular
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü Mahallesi sakinleri, imece usulüyle örnek bir çevre çalışmasına imza attı.

        Mahalle sakinleri yaylalarındaki 50 dönümlük araziyi 25 yıl boyunca ağaçlandırarak toplam 25 bin çam fidanını toprakla buluşturdu.

        Yıllar süren emek sayesinde bölge, orman görünümüne kavuştu. Sadece ağaçlandırma çalışmalarıyla yetinmeyen mahalle sakinleri, kendi imkânlarıyla yaylalarına Ordu il sınırından yaklaşık 5 kilometrelik hat çekerek su getirdi.

        Zorlu arazi şartlarına rağmen el birliğiyle yürütülen çalışma hem doğaya hem de bölge yaşamına katkı sağladı.

        REKLAM

        Mahalle sakinleri doğayı koruma bilinciyle hayata geçirdikleri çalışma ile gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak istediklerini söylediler.

        #resim#1286707#

        50 DÖNÜMDE 25 BİN ÇAM AĞACINI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

        İmece usulüyle yaylalarına su ve çam ormanı kazandırdıklarını söyleyen yöre sakinlerinden Kemal Arslan; "50 dönüm kadar yeri ağaçlandırdık. Çamları devletten talep ettik. Vatandaşlarımızın da yardımıyla doğayla buluşturduk. 25 bin kadar çam ağacımız yetişti. Karşı taraf Ordu ilidir. Aradan geçen ırmak Ordu ile sınırımızı kesiyor. Çok güzel oldu. Gözyaşı kadar suyumuz yoktu. Karşıdaki Ordu ilinin sınırlarından kendi imkanlarımızla su getirdik. Gece de gündüz de akıyor. Kazma küreklerle yaşlı genç kadın erkek demeden herkesin yardımıyla suyu getirdik" dedi.

        "KAZMA KÜREKLERLE SUYUMUZU İMECE USULÜ GETİRDİK"

        Hebüllü sakinlerinden Osman Karaboğa ise "İmece usulüyle 25 bin çam ağacını burayla buluşturduk. Suyu getirirken de kepçe işlemediği için kazma küreklerle suyumuzu getirdik. Şimdi çok güzel sularımız akıyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bozkırdan orman
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakem Kurulu zam için toplandı
        Hakem Kurulu zam için toplandı
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Habertürk Anasayfa