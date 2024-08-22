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        Haberler Gündem Güncel Yayla evindeki vahşette gözaltına alınan 3 zanlı adliyede | Son dakika haberleri

        Yayla evindeki vahşette gözaltına alınan 3 zanlı adliyede

        Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:09
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        Yayla evindeki vahşette 3 zanlı adliyede
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        Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Haçovit Yaylası'nda dün sabah yangın çıkan bir evde cesedi bulunan Gülüzar (61), Kasım (66) ve Arif Altuntaş'ın (67) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltındaki M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Geniş güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirilen zanlılara çelik yelek giydirildiği, birinin ayağının, birinin ise elinin sargılı olduğu görüldü.

        Araklı'ya bağlı Haçovit Yaylası'nda kundaklama sonucu yangın çıkan evde, Gülüzar, Kasım ve Arif Altuntaş'ın cesedine ulaşılmıştı.

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucu maktullerin, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Jandarma ekipleri 3 zanlıyı gözaltına almış, olayda kullanılan bıçak ise eve yakın arazide bulunmuştu.

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        #trabzon
        #yayla evi
        #yangın
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