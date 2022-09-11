Yayla evinde ölü bulundu

Bolu'da Mehmet Özkul (47) , gece konakladığı yayla evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Merkeze bağlı Kürkçüler Yaylası'nda bulunan evinde konaklayan Mehmet Özkul'dan haber alamayan yakınları sabah saatlerinde eve geldi. Özkul'un hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Özkul'un öldüğünü duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptıkları çalışmanın ardından Özkul'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.