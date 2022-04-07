Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda gerekli aolan ALES puanı için adaylar Nisan ayında 2022 senesinin ilk ALES sınavına girecek. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı için sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri açıklandı, ALES sınav giriş belgesi sorulama gündeme geldi. İşte ÖSYM ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama ve sınav yeri öğrenme