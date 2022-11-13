Yayın yasağı geldi, sosyal medya yavaşladı

SON DAKİKA | Taksim İstiklal Caddesi patlaması sonrası sosyal medya yavaşladı! Instagram, WhatsApp, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ve ne oldu? - SON DAKİKA HABERİ

HABERTURK.COM

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın yasağını, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" ifadeleri ile duyurdu.

OLUMSUZ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Yayın yasağı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA AKIŞ DURDU

Patlamanın nedeni ile ilgili bilgiler henüz netleşmemişken sosyal medya platformlarında da ağırlık kullanıcılar tarafından rapor edildi.

Farklı operatörlere göre sorunlar değişkenlik gösterse de temelde sorun, Twitter, İnstagram ve Facebook hesaplarında zaman akışının yenilenmemesi şeklinde görüldü.