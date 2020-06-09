Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Haziran Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

Çarkıfelek: 20.00

Hekimoğlu: 22.45

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Güldür Güldür Show: 20:00

Kuzey Yıldızı İlk Aşk: 23.45

FOX TV YAYIN AKIŞI

Zuhal Topal'la Sofrada: 16:00

Fatih Portakal: 19:00

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Haber: 18:30

Aramızda Kalsın: 23:30

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Türk Sineması: 20:00

Baba: 22:00