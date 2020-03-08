Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Güvercin, Savaşçı ve Şampiyon dizileri ekranlara geliyor. Ayrıca Gel Dese Aşk isimli dizi de ilk bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 8 Mart 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Süt Kardeşler (yerli film)

21.45 Şekerpare (yerli film)

23.45 Ramo (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20.00 Savaşçı (tekrar)

00.15 Öğretmen (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Güvercin (yeni bölüm)

00.15 Babil (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (yeni bölüm)

23.15 Hizmetçiler (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gel Dese Aşk (yeni bölüm)

23.15 Gel Dese Aşk (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Şampiyon (yeni bölüm)

00.15 Adı yunus (Ev Sineması Kuşağı)

TV8 YAYIN AKIŞI

17.15 Survivor Panaroma (canlı yayın)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Boks Gecesi