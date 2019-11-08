Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Arka Sokaklar, Hercai, Sevgili Geçmiş, Payitaht dizileri reyting sırası için yarışıyor. Öte yandan Mevlid Kandili olması sebebiyle Mevlid Kandili Özel programları da yayınlanacak. Kanalların 8 Kasım Cuma yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Prof. Dr. Mustafa Karataş işe Mevlid Kandili

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sevgili Geçmiş

23:00 San Andreas Fayı

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Arka Sokaklar

00:15 M.Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Hercai

00:20 Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili Özel

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yaparsın Aşkım

00:15 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel

TRT 1 YAYIN AKIŞI



19:45 Mevlid Kandili

21:00 Payitaht Abdülhamid

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Arif V 216

2315 Oflu Hoca'nın Şifresi 2