Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi, rekabetleri öne çıkıyor. Aşk Ağlatır, Güvercin, Kimse Bilmez, Savaşçı, Şampiyon, O Ses Türkiye dizileri ve yarışma programları reyting için yarışacak. İşte kanalların 8 Aralık Pazar yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Aşk Ağlatır

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kimse Bilmez

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güvercin

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Savaşçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye